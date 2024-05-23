新北市五股區23日下午2時許發生一起車禍意外，一輛42歲李姓男子駕駛的曳引車行駛在五股區中興路段45巷的上坡路段時，疑似因煞車失靈，導致車輛向後滑撞倒護欄後掉在水溝裡。由於車頭距離地面有3公尺高，且駕駛受困在車內，消防隊員獲報到場協助脫困，所幸李男被救出後意識清楚，僅有左小腿骨折，其酒測值為0，救護人員將李男送往淡水馬偕醫院治療，至於詳細事發原因還有待進一步調查釐清。
新北市五股區23日下午2時許發生一起車禍意外，一輛42歲李姓男子駕駛的曳引車行駛在五股區中興路段45巷的上坡路段時，疑似因煞車失靈，導致車輛向後滑撞倒護欄後掉在水溝裡。由於車頭距離地面有3公尺高，且駕駛受困在車內，消防隊員獲報到場協助脫困，所幸李男被救出後意識清楚，僅有左小腿骨折，其酒測值為0，救護人員將李男送往淡水馬偕醫院治療，至於詳細事發原因還有待進一步調查釐清。
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