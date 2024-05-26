彭姓女子2021年到六福村主題遊樂園遊玩，乘坐遊園巴士於抵達目的地下車時滑倒左腳粉碎性骨折，事後向六福村求償約110萬元，並依消保法求償1倍的懲罰性賠償金，新竹地院法官審理後，認為事發當時的下車處凹凸不平加上細碎雜物，容易使人失去平衡並因摩擦力較差滑倒，共判賠207萬元。

彭女控訴，當時懷有身孕她搭乘遊園巴士，下車時因地面為黃土，因而滑倒，現場並未舖設止滑材質，工作人員也未提醒遊客注意下車安全，也沒有設置明顯標語，事發之後，園方才在下車處增加鋪設水泥鋪面，漆上黃線警示，並新設告示牌，證明六福村在事故發生時，並未提供合理的安全措施。

彭女因受傷，導致有醫療費、看護費，工作損失等損害，加上撫慰金，要求六福村賠償約110萬元，另依消保法第51條規定，請求損害額1倍的懲罰性賠償金。

園方則表示，彭女當時懷有身孕又手抱嬰兒，可能於下階梯時因重心不穩、單腳無法支撐等原因而跌倒，是因個人異常因素跌倒，並非於踩踏下車處地面時滑倒。下車處地面僅有在交界處局部堆積些許黃土，遊客下車時仍可踩踏在柏油路面上安穩落地，因此拒絕賠償。

新竹地院法官勘驗現場照片及影片，發現彭女身體失去平衡跌倒時，頭部及上半身均已超出車身範圍外，下車踩至地面時滑倒確屬有據，且下車處地面凹凸不平，凹陷處並堆積黃土、沙子、碎石、落葉等雜物，極易使人滑倒。

對於六福村指彭女下車時手抱嬰兒，又懷有身孕，是因個人異常因素跌倒。法官認為，六福村為國內知名遊樂園，進入其園區消費者人數眾多並跨越各年齡層，依一般社會大眾之合理期待，屬老幼婦孺皆宜之環境，本應於遊園巴士下車處地面保持平坦、無障礙，以避免消費者下車時發生危險。

六福村雖聲請前往現場勘驗，法官認為下車處已經在事後增加水泥鋪面、另為施工漆上黃線、更換告示牌，已無法勘驗本件事故發生當時現場狀況，無無勘驗必要。

法官審酌彭女於事發時懷有身孕，因傷須專人照顧逾5月，六福村則為國內知名企業，旗下有各大品牌，實收資本額高達19億元，判賠彭女103萬元，加上1倍懲罰性賠償金，一共207萬元。