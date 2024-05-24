An empty beer keg blew off half the face of a schoolboy from Tomsk. pic.twitter.com/ZtddzPSjts — Beautiful Russia (@BeRuzzia) May 22, 2024

俄羅斯有位10歲的小男孩，日前在某民宅的庭院與友人玩耍時，發現有桶啤酒桶，便拿起啤酒桶用力地往地面上砸去，豈料，啤酒桶撞擊地面受到衝擊後，竟然直接炸開反噴向小男孩的臉部，也瞬間讓小男孩重心不穩跌倒在地，後來，小男孩經送醫救治後，頭部有開放性創傷，臉部也有撕裂傷噢上顎骨折。

據「newsflare」上曝光的監視器影片可見，有小男孩與友人在庭院發現1桶「空無一物」的啤酒桶，並且拿起來把玩丟擲，不料，當小男孩奮力的往地面一砸，啤酒桶突然爆炸噴飛，強大的衝擊直接射向小男孩臉部，並讓小男孩往後跌。

這起事件發生在俄羅斯托木斯克市（Tomsk）的科薩列夫街（Kosarev Street）一處民宅的院子內，當時有位10歲的小男孩砸啤酒桶，當酒桶撞擊地面後造成爆炸，當場也讓小男孩受到嚴重傷害，小男孩被緊急送醫治療後，醫護人員表示，小男孩的頭部有開放性創傷，臉部也有撕裂傷，以及上顎骨折。

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