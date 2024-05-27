消息人士指出，俄羅斯各部會建議俄羅斯總統普丁，將塔利班從恐怖分子名單中刪除。另外，俄羅斯高級外交官27日表示，隨著莫斯科取消對塔利班的禁令，俄羅斯已邀請阿富汗塔利班參加其最大的年度經濟論壇。

俄羅斯塔斯社27日引述俄外交部消息報導，俄羅斯各部會已建議普丁，將塔利班從恐怖分子名單中刪除。俄羅斯外交部第二亞洲司長卡布洛夫（Zamir Kabulov）則表示，他已邀請塔利班參加6月5日至8日的聖彼得堡國際經濟論壇。他說，阿富汗領導人傳統上對購買石油產品感興趣。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫也說，塔利班是阿富汗的「真正力量」（actual power）。

聖彼得堡論壇曾接待來自倫敦和紐約的西方執行長和投資銀行家，但在烏克蘭戰爭期間發生重大變化。路透指出，尋求從俄羅斯龐大的資源財富中分一杯羹的西方投資者，現在已被來自中國、印度、非洲和中東的企業所取代。

自2021年美軍撤離後，塔利班重掌阿富汗政權，而俄羅斯一直被視為塔利班的盟友。但其實，俄羅斯2003年曾正式將塔利班列為恐怖組織，儘管俄羅斯與塔利班有定期的非正式接觸。