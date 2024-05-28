「台紐經濟合作協定」預計2025年上路，屆時紐西蘭牛乳可將零關稅進口，造成本土乳牛場無所適從，桃園乳牛場直呼「衝擊很大」，表示現在已經很多廠商開始減少交乳的量，若要收多便要求乳牛場降低價格，但成本根本無法負荷，呼籲政府能釋出配套措施，不要讓本土乳牛場無法生存。

桃園某乳牛場主表示，前兩年就有聽說合作協定要上路的消息，但是乳牛場都一直在觀望，明年就要上路了，現在已經有很多知名鮮乳品牌減少交乳的量，甚至一天減少將近15噸，若有超出的量，廠商也會收，但是會要求乳牛場降低價格，令場主怒言「成本不符」，說明物價上漲、飼養的成本也跟著上漲，原本的規模已經不大，現在又要縮小，根本無法維持生計。

場主直言「衝擊很大」，聽聞紐西蘭進口的牛乳價格較低，進口牛乳2個月可以算是鮮乳，本土牛乳維持在2周左右才可算是鮮乳，但是標章的部分卻與本土標章一致，若政府沒有任何配套措施，會讓本土乳牛場束手無策、無法維持經營，期盼政府能夠將標章區隔，否則消費者選擇購買便宜貨也是理所當然，應讓消費者知道兩者的區別。

桃園市農業局表示，合作協定上路後，桃園最大風險預估減少3成的收乳量，為預防日後業績不佳，目前已有許多廠商減少約10％的收乳量，因進口牛乳價格較低，且市場消費者的接受度普遍也偏高，局處目前與協會正在研擬為本土乳牛場增加通路、降低成本的方法，其中包括導入學童營養午餐、加強智慧農場升級補助及提升汙染防制設備補助等，藉此協助本土乳牛場能夠永續經營。