長輩身高變矮，腰桿一打直就背痛更厲害，小心是骨質疏鬆，骨頭像油條般，孔洞大易碎且疏鬆，甚至產生壓迫性骨折。骨科醫師陳鈺泓表示，骨質疏鬆患者平日要多吃牛奶、芝麻糊、肉、蛋等高蛋白質食物外，也要適度做負重運動，像爬樓梯，即有助增強骨骼和肌肉力量，改善骨鬆與預防壓迫性骨折。

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書粉專PO文指出，銀髮族群常有骨質疏鬆的問題，一不注意，就可能引發壓迫性骨折，這對長輩而言，是一大折磨，以下為預防壓迫性骨折的5種方式。

■多曬太陽及補充維生素D：許多長輩會擔心跌倒、不敢外出，但如此一來，身體自行製造維生素D的機會，也就大大減少，進而影響鈣吸收。建議有機會的話，可以多帶家中長輩外出走走曬太陽、活動筋骨，此外，也可以透過飲食及維生素D營養品來適當補充。

■攝取足量鈣質與蛋白質：鈣質是骨骼的基本組成成分，蛋白質則是幫助肌肉骨骼成長的重要營養。建議飲食中多加攝取優質蛋白質及鈣質，如牛奶、芝麻糊、雞肉、牛肉、雞蛋等，都是很不錯的營養來源。

■規律負重運動：有些人可能會擔心有骨質疏鬆的長輩是不是不適合運動，其實更應該要養成運動習慣，規律的負重運動，像是健走、慢跑、瑜珈、爬樓梯等，有助於增強骨骼和肌肉，更能平衡度與協調性，預防跌倒的可能。

■定期做骨密度檢測：雖然隨著年齡增長，骨質流失是自然退化的現象，但透過定期的骨密度檢測，可以有效評估骨骼健康，尤其對患有骨質疏鬆的長輩，定期追蹤更能掌握身體狀況，及早採取相關治療及預防措施。

■居家環境安全：壓迫性骨折大多是因跌倒而引起，確保居家安全也就相當重要，像是安裝扶手、保持地板乾燥、避免堆放雜物等。除此之外，盡量避免穿著過大過長的衣物，並且選擇具有良好包覆及止滑的鞋子，也能大大降低跌倒的機會。