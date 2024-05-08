維生素D在人體扮演重大角色，但其不足的現象卻十分普遍。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，成年人和年紀較大的孩子更容易缺乏維生素D，主要與多待在室內活動、接受陽光照射機會減少有關。他並提到，若缺乏維生素D可能會感到疲勞、情緒低落，甚至影響免疫力；且它對骨骼健康至關重要，在許多老年骨鬆患者身上，往往都可發現其有缺少的情況。

黃軒在個人粉專發文表示，根據最新研究顯示，隨著年齡增長，兒童的維生素D補充率呈現下降趨勢。具體來說，0～3歲嬰幼兒的維生素D補充率高達65.0%，而在3～7歲的兒童中，此比例顯著降低至23.5%。

黃軒接著說，成年人缺乏維生素D的風險，也隨著年齡增長而升高。目前初估全球約有30～60%的成年人，存有維生素D缺乏或不足的問題，尤其在老年骨鬆患者身上更為常見，顯然已成為一個普遍的公共衛生問題。

至於為何上述2大族群更容易缺乏維生素D？黃軒說明，維生素D又被稱為「陽光維生素」，因人體可在陽光照射下自行合成。但成年人和年紀較大的孩子，通常在室內活動較多、接受陽光照射的機會減少，導致皮膚合成維生素D的效率下降，從而發生缺乏的現象。

黃軒說，維生素D具有維護骨骼健康的作用，能幫助身體吸收鈣質，維持肌肉功能。而缺乏維生素D者，可能會感到疲勞、情緒低落，甚至影響免疫力。所以，確保攝取足夠維生素D，對健康來說至關重要。

除了曬太陽外，也可透過飲食來補充維生素D，黃軒提到，像是魚油、牛奶、蛋黃等，都是很好的選擇。其中，一杯牛奶可提供約8克的蛋白質和豐富的維生素D，對於不常曬太陽者而言，是很好的補充方法。若屬於吃素或乳糖不耐症族群，也可以豆漿等植物奶作為替代品，但應挑選經過強化「添加維生素D」的產品較佳。

另外，黃軒建議，最好定期檢查體內維生素D濃度，特別是居住在日照較少的地區或很少出門運動，經常待在室內，又習慣一直滑手機，此情況持續下去，年紀大了、彎腰駝背身軀出現，恐成為骨鬆一族。