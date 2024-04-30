睡不著，數羊可以幫助入睡嗎？胸腔暨重症醫師黃軒表示，數羊會帶來不必要的壓力，情緒反而更不安，營養師則建議可吃8種「助眠食物」，包括牛奶、杏仁、高脂肪魚、牡蠣、奇異果、酸櫻桃、番茄、洋甘菊茶，不僅有助入睡，還能調整代謝，避免引起肥胖。

黃軒在臉書PO文指出，數羊其實就是倒數計數自己入睡的時間，這個習慣可追溯到中世紀的西方牧羊人，他們長時間看管羊群，一遍又一遍地數羊，一直到累了睡著了，但在部分研究看來，數羊對入睡可能幫助不大，因會帶來不必要的壓力，太過集中要完成必需睡覺的目標，情緒反而更不安。

營養師程涵宇在「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」PO文指，睡眠是健康基礎，好好睡覺可以照顧到身體的代謝率，睡不好會影響代謝，害我們變胖，試試下列8種晚安好食物，調好睡眠，一次顧到好入睡、好代謝。

■牛奶：有睡眠誘導作用，富含褪黑激素的牛奶，提高了睡眠效率，減少半夜起床次數。

■杏仁：豐富褪黑激素改善睡眠品質，豐富鎂降低壓力荷爾蒙抗失眠。

■高脂肪魚：含有豐富維生素D和omega-3脂肪酸，調節血清素和睡眠。

■牡蠣：富含鋅改善睡眠品質。

■奇異果：高抗氧化能力及豐富血清素和葉酸促進睡眠。

■睡前1小時吃2顆奇異果，可能可以改善睡眠品質。

■酸櫻桃：含有較高濃度的褪黑激素、色胺酸、血清素改善睡眠品質抗發炎。

■番茄：含有豐富褪黑激素增加循環褪黑激素濃度幫助改善睡眠。

■洋甘菊茶：減少焦慮抗憂鬱，含有芹菜素幫助想睡覺、減少失眠。