「淨化系樂團」Night Keepers守夜人全新專輯《Retune》已在各大音樂數位平台正式上架，上週在Legacy Taipei的千人演出也圓滿落幕。他們首次將Legacy Taipei變成大型房間，走向舞台下的沙發上進行近距離的不插電演出。主唱旭章當天笑說：「之前看到新聞報導說觀眾在音樂祭聽我們表演聽到睡成一片，所以今天大家就好好放鬆，想睡就睡沒有關係。」守夜人也表示期待之後帶著演唱會到其他城市演出。

相隔3年，守夜人以全新專輯再次向樂迷見面，專輯甫推出即登上KKBOX周榜、日榜與即時榜，甚至在樂團指標性的「街聲熱門榜」上更獲得冠軍；相隔許久的專場【報復失眠演唱會】也在開賣不久後，千張門票旋即宣告完售並且於上週圓滿落幕！守夜人開心表示：「這次專輯跟演唱會要感謝很多人，包括製作人楊世暄跟配唱古皓老師；以及演唱會擔任導演的克拉克，看著這次演唱會台下站滿千人觀眾，一起跟著唱、最後一起喊著安可的模樣真的讓我們很感動。」

守夜人近日在Legacy Taipei開唱。（放飛音樂提供）

提到演唱會最令團員及觀眾們們印象深刻的是守夜人在其中一段親自走下台近距離與觀眾互動，並在觀眾席中間搭建了一個像是房間般的區域。守夜人坐在沙發上彈著吉他，輕柔地唱著〈我睡不著〉、〈讓我廢〉等歌，氛圍相當舒服自在。主唱旭章分享：「之前看新聞報導說觀眾在音樂祭聽我們表演聽到睡成一片，甚至有人坐在後面幾排直接睡著，看來我們的音樂很助眠；今天大家就好好放鬆，想睡就睡沒有關係！」笑說要把整個Legacy Taipei成為「大型催眠現場」。