網路流言百百種，也包括許多飲食禁忌。對此，營養師李婉萍表示，確實會建議柿子不要與海鮮或肉類一起吃，因為兩者結合，可能引起胃結石；而香腸加養樂多，雖然可能產生亞銷胺的致癌物，但與吃的量有關，偶爾吃一個香腸便當加養樂多，是不會致癌的，至於菠菜加豆腐更不會引起腎結石。

李婉萍在臉書粉專PO影片指出，坊間有關於有些食物不能一起吃的迷思。以下為常見3種網路流言。

■柿子是否可以與海鮮、肉類一起吃？答案是不要。柿子含有單寧酸，吃了後再吃海鮮、肉類等高蛋白食物，兩者結合在一起，就會形成胃結石，造成胃堵住，就容易腸胃不舒服，

■香腸加養樂多一起吃容易致癌？答案是不會。香腸裡頭雖然有亞硝酸鹽，遇上養樂多，可能產生亞銷胺的致癌物，但是也跟你吃下去的量有關，如果你只吃偶爾吃一個香腸便當，配上一罐養樂多，是不用擔心的。

■豆腐加菠菜會腎結石？答案是不會。豆腐加菠菜一起吃，反而能降低腎結石風險，因為這兩個營養素，在體內就是形成草酸鈣，並不會被人體吸收，會隨著糞便排出，所以不要再被迷思騙了。