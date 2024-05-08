一名40多歲婦人常會頭暈，發作起來天旋地轉，遊走多個科別都查不出原因，某日她參加醫院衛教活動，做了肌力測試，發現罹患肌少症，經做半年深蹲訓練與補充蛋白質，暈眩不藥而癒。醫師表示，肌少症與骨鬆、暈眩等疾病，常有共病關係，把肌肉核心群鍛練好，很多疾病也能跟著改善。

家醫科黃彗倫上「醫師好辣」節目時表示，很多女生都有暈眩經驗，不過，上述婦人是一起床就在暈眩，她覺得整天天旋地轉的，先找了耳鼻喉科醫生，耳鼻喉科說可能是內耳平衡不好，開了一些藥，婦人還是可能逛一逛街，就突然大暈起來，有時開車到一半，也會突然大暈，嚇得她只能快靠邊停車。

黃彗倫說，婦人後來又到神經內科，也做過很多檢查，開藥好像改善一點點，可是還是會頭暈，神經內科跟她說，你會不會是焦慮或恐慌，再將她轉到身心科看診，但身心內科評估後，不覺得婦人這方面問題。

黃彗倫說，婦人有天無意間參加醫院肌少症衛教活動，那天做了許多測試，包括用食指把小腿圍起來，結果婦人圍起來還很鬆，代表肌肉不夠，另也做了握力訓練，也發現握力不足，也就是有肌少症問題。

黃彗倫說，當天營養師就告訴婦人，你現在才40多歲，就有肌少症，將來到了更年期，肌肉流失會更快，經營養師指導婦人做深蹲動作，與教導補充乳清蛋白、酪蛋白、起司、乳酪，雞蛋等高蛋白質食物，婦人很感動地說，自己暈了大半年的眩暈，竟然就這麼好了。

黃彗倫指，他告知婦人，「你把肌肉核心群鍛練好，整個人步態比較穩，走路平衡感更好，外界有刺激，你的調整功能也會變好，這樣子（改善肌少）暈眩反而可以變好。」

黃彗倫指，肌少症不單只是肌肉不夠那麼單純，現在發現肌少症患者，還容易合併骨質疏鬆，也就是肌骨症，甚至還有些更不好的，肌肉骨骼都不夠還肥胖，那最不健康，其實肌少症與很多慢性病，都連結在一起，一個人若肌少症，也容易有會心血管疾病、糖尿病、肺部功能差，免疫功能也會下降，連腎臟病也可能出現。