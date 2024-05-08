騎單車可能造成陽痿。泌尿科醫師陳昭安表示，國外研究發現，男性1個禮拜若騎單車3個小時，因坐墊會壓迫會陰部，造成神經受損或血流阻礙，會造成暫時性或永久性陽痿，建議勿騎前尖後窄的V型坐墊，且騎把手比車身低或者是騎臥式單車，就不會有壓迫會陰部問題。

陳昭安表示，根據哈佛特別健康報告《勃起功能障礙：藥物、生活方式改變和其他療法如何幫助您克服這個煩人的問題》，在美國馬薩諸塞州男性老化研究發現，騎單車可能會損傷陰莖的神經並壓迫動脈，進而導致勃起問題，風險最高的是每週騎單車超過3個小時的男性。

陳昭安表示，研究發現，騎自行車可能導致勃起功能障礙的原因是座椅對會陰部，也就是生殖器和肛門間的區域，持續施加壓力，這種壓力可能損害神經，並暫時減慢血流，在陰莖上引起刺痛或麻木感，最後導致勃起功能障礙。

至於要如何避免騎單車壓迫會陰部所導致的勃起功能障礙呢？陳昭安在IG所PO出影片，是站在1輛YouBike旁，指盡量不要騎這類V型坐墊的單車，因為前尖後窄的坐墊比較會壓迫會陰部，若是摩托車那種比較寬形坐墊，就比較沒問題。

再者，陳昭安也建議，男性可以騎手把比還車身還低的單車，或者是騎臥式單車，就不會有壓迫會陰部、擔心勃起功能障礙的問題。