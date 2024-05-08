新北市國民黨議會黨團因應母親節將至，今（8）日針對母親提出政策建議，呼籲新北市政府與中央一同攜手合作，重視骨質疏鬆篩檢、產後運動優惠、人工生殖修法、不孕治療補助、職場母親權益等政策。

議員洪佳君提到，產後的「新手媽媽」若能逐漸恢復運動習慣，有許多實質的好處，希望新北市能夠再加碼，提供產後第一年的婦女半價使用新北市運動中心。

議員江怡臻則指出，骨質疏鬆已經是全球的大議題，台北市今年在老人免費健康檢查新增DXA骨密度檢查，是六都首創，希望新北市也評估可行性，讓媽媽們能夠預防骨鬆問題。

議員白珮茹呼籲即將上任的賴清德政府，應盡快落實民團與各黨派委員都爭取已久的女性勞工親職假；議員黃桂蘭與議員蔡淑君ㄗㄜ˙說，中央政府將40歲以上不孕症治療補助從6次砍成3次，呼籲應將補助次數調回，並補貼捐卵營養費，凍卵補助更應該擴大至全國適用。

黨團書記長陳偉杰指出，國民黨團選在母親節前開記者會，就是希望中央地方一起合作為媽媽爭取更多權力，「用這樣的心情還有態度跟所有媽媽站在一起」，希望未來不管地方還是中央都更關心議員提出的政策。