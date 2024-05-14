針對新北市板橋新民街市府宿舍活化案，長期關心此案的民進黨新北市議員黃淑君表示，樂見市府願意投入經費，期待能將長久閒置的蚊子館改造為地方亮點，青年局表示，為貼近地方需求，將舉辦說明會，導入地方青年發展需求來翻新活化。

黃淑君指出，此案多年來在地方協調取得活化的共識，目前規畫多項青年培力的相關方案，樂見市府投入經費活化該區，期待能將蚊子館改造成地方亮點，不過黃淑君也提醒，該區域產權複雜，當初市府徵收卻未完成登記，建物耐震備受質疑，短期雖有青年局活化方案，但是長期思考，該區文小用地，應積極重新考量地方需求，檢討都市計畫，才能從根本解決問題。

青年局回應，自去年7月接手後，積極推進老屋活化計畫，已於去年 12 月由專業建築師事務所完成可行性評估。為了更貼近地方期待與需求，將舉辦地方說明會，積極蒐集地方意見，導入地方青年發展需求，並積極爭取預算來翻新活化。