新北市樹林區育林國中小長期以來校地不足，民進黨新北市議員卓冠廷今（14）日在議會也針對此議題質詢，表示學校面積過小，未達國中2.5公頃、國小2公頃的規定，不能讓孩子一直在狹小的空間中學習，教育局長張明文回應，已決定將學校旁樹林公兒三用地申請變更為教育用地。

卓冠廷指出，育林國中小校地不足的問題，從前任市議員陳世榮任內就在關心、推動，今年樹林區行動治理時，自己也向市府解決校地僅有1.99公頃的問題，因為「國民中小學設備基準」對於國中小校地面積皆有明文規定。

張明文回應，為了解決育林國中小校地不足的問題，已規畫將公兒三用地變更成教育用地，預計七7月底會提到都委會來討論，現階段先處理用地變更，後面校舍興建時，才有徵收的問題，因為比較複雜，會分階段來進行。

卓冠廷表示，用地變更未來勢必遇到私有地徵收的問題，以及現有的東昇公園如何與校園共榮、如何讓居民保有綠地公園使用，都是市府應該要優先注意的方向。

因此卓冠廷向市府建議，該校位於樹林市中心，附近又多建案，是人口增加的區域，校園空間是急迫的課題，另外，東昇公園是公有地，面積0.17公頃，公園左邊9塊是私有地面積0.5公頃，如果以近年成交價來看，全部徵收最起碼需要5億元以上，若越晚做經費恐會越高，希望市府既然確定擴校，就要更積極推動。