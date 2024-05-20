侯友宜視察藤寮坑溝二期工程整治成果。（王揚傑攝）

侯友宜視察藤寮坑溝二期工程整治成果。（王揚傑攝）

侯友宜視察藤寮坑溝二期工程整治成果。（王揚傑攝）

橫跨新北市中和、土城的藤寮坑溝，是全國第1條將光禿禿的三面光排水溝，改造成近自然河川的溝渠。今（20）日新北市長侯友宜至藤寮坑溝視察二期工程整治成果，蛻變後的溝渠不僅綠意盎然，也已觀察到生態物種復甦，配合興建友善行人通廊及景觀設施，成為在地居民優質的休憩空間。

侯友宜表示，市府團隊一步一腳印的努力，透過自然生態的營造，逐步解決受汙染、散發惡臭的溝渠，藤寮坑溝二期整治工程成果顯著，透過水環境的治理，豐富生物多樣性，目前已可觀察到96種物種，使居民擁有美好的休憩環境。

侯友宜說，藤寮坑溝二期整治成果仰賴中央地方齊心協力，新北市的汙水治理也會秉持創造宜居環境的精神持續推進，透過改善鄰里間的溝渠水質，打造水環境自然生態系，讓市民都會生活空間達到綠化減碳、自然永續。

水利局表示，藤寮坑溝二期整治工程不僅興闢友善行人通廊及相關景觀設施，擴大居民於陸域的休憩環境，河域溝渠更利用砌石工法打造流況變化，營造自然河溪景象，並設置原木壩及擾流構造，使渠內可自然淤積、改變流況，保持縱向水生動植物的場域完整性。

水利局指出，本次整治工程串聯一、二期的成果，使區域的河川營造更具一體性，讓在地居民享受宜居社區。