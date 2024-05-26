民進黨新北市黨部主委改選結果出爐，新北市黨部主委候選人蘇巧慧以高達94.5％的得票率高票當選，得票數比上屆後來退選的前立法委員余天、前任主委何博文加起來票數還高，蘇巧慧說，她會用行動凝聚大家，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量。

民進黨新北市黨部統計，此次投票率66％也高於上屆58％，蘇巧慧共獲得1萬9000張選票，比去年余天7744張、何博文1萬310張票數加起來還高，顯見新北市民進黨各派系聲音已整合。

蘇巧慧說，她一整天跑遍三重、新莊、土城、板橋、新店、中和、永和等7個投票所，非常感謝黨員同志在台灣民主岌岌可危的這一刻，支持她當選民進黨新北市黨部主委。

蘇巧慧表示，她很期待和新北市全體黨公職及黨員同志，一起並肩作戰，讓新北市黨部成為民主陣營中最厚實、最堅定的力量，也感謝在今天的黨職選舉中，願意用手中的一票，將新北市黨部託付給她的黨員同志，她將帶領新北市黨部繼續前進，不負大家所託。