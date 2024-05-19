台北萬華「華西街幫」角頭楊欽彥和高雄王男合夥運輸鰻苗，但陳姓船東的船隻在海上被大陸海警查扣，鰻苗損失不小，他們卻找人押陳索賠，扣留他約21小時逼他賠償700萬元，付錢獲釋後報警，高市刑大拘捕楊等人送辦，高雄地院審理後，依私行拘禁罪處涉案8人1年6月至3年不等徒刑。

華西街幫與頭北厝、萬國幫被稱為「艋舺三大幫派」，2009年警方掃蕩華西街幫後，51歲的楊欽彥在隔年接手打理幫務，成為華西街幫角頭。判決指出，楊欽彥與45歲高雄王姓養殖業者合夥開公司，王要金門的陳姓船東載運10箱鰻苗走私到大陸。

未料，陳的漁船自金門航往大陸途中，遇大陸海警攔截，連同船上鰻苗也遭查扣，王男等人不甘損失在2月底趁陳從金門搭機到高雄，找人將他載到鳳山一處租屋處拘禁約21小時，楊欽彥獲知陳被逮到，同日也從台北南下。

最後雙方議定700萬元放人，陳請親友幫忙，籌錢才獲釋，陳姓船東趕緊搭上飛機離開高雄，抵達金門後向當地警方報案。

金門、高雄、新北警方及刑事局南部打擊犯罪中心追查數月，查出楊、王等人涉案，同年7月20日起兵分多路，分別在台北、高雄等地，拘捕涉案人到案，並起出鎮暴槍、彈、開山刀等犯案工具，楊欽彥也在新北市樹林區落網。訊後依妨害自由、恐嚇等罪送辦。

高雄地院審理時，王男辯稱當時陳男遭押後，他趕到現場就看到陳男脖子被架住一把刀，才請楊欽彥南下處理，後來陳同意賠償800萬元，那時還有說有笑，大家是快快樂樂簽協議；楊欽彥則稱他是應王男邀請，南下幫忙協調，他與鰻魚苗運輸糾紛完全沒有關係，且他到場後，王男跟陳男已喬好賠償比例。

法官依據在場人士證詞，認為楊抵達後，見陳男遭人限制自由，仍協助王男處理鰻苗賠償事宜，並要求陳男負擔較高比例的賠償金，顯然已同意王男處理方式，且楊男身為王男公司的共同出資者，當天應與王男等人具共同犯意聯絡，要對押人犯行負責。

法官綜合事證，依私行拘禁罪判楊欽彥1年7月、王男2年8月，其餘涉嫌押人的其他成員，分處1年6月至3年不等徒刑。可上訴。