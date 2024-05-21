最近有個抖音網紅在網路上分享一種在飛機上休息的方法，竟然是將雙腿折疊至胸前，將安全帶繫在腳踝上，並用圍巾蓋住自己的眼睛。影片曝光後，引起熱議，專家看到後痛批「這似乎是我見過的最愚蠢的想法之一」，還揭露這麼做的後果

《人物》雜誌報導，一位名為布魯克（Brooke）的網紅對這個新的休息方法很讚賞，她說，在網路出現之前，她是一名經常長期旅行的人，「當我還是孩子時，我總是四處尋找一種舒適的坐姿，最後我找到了一種行之有效的方法。」布魯克解釋說，這種方法很有幫助，「因為它可以讓你放鬆，也不會讓手腳影響到你的鄰座。」

儘管她知道空服員和其他航空旅行專家反對這種趨勢，但她強調，自己不會在起飛或著陸時這樣做，只會在飛行平穩、人們可以安全在機艙內走動時才這麼做，布魯克認為，由於航空公司為每位乘客分配的空間有限，因此她才使用這個方法，「隨著航空公司不斷縮小我們前面座位之間的距離，你越來越難把頭靠在小桌板上。」

儘管如此，許多專家還是公開反對這一趨勢，《睡眠醫生》創始人布勞斯（Michael Breus）博士便指出，「這似乎是我見過的最愚蠢的想法之一。如果發生緊急情況，我猜雙腿都會骨折，要是遇到輕微亂流，也可能是另一個問題——可能是頭部受傷。」

此外，布勞斯博士補充道，「在飛機上睡覺並不是什麼複雜的事情」，他提出了一些更好的休息技巧，包括使用眼罩到服用輕度助眠藥等。