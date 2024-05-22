中華航空線上旅展限時優惠中，即日起至 6 月 10 日購買台灣地區出發航線機票，最高可享 82 折，即將直飛的西雅圖最優惠 TWD 22,092 元起 （未稅），搭乘首航班機加碼贈限定專屬禮品，活動期間於網站登錄再抽「全球不限航點來回機票」等夢幻大獎，多重好康強力放送中，規劃出遊的旅客可趁此檔把握購票。

華航將以空中巴士 A350-900 執飛每周五班台北-西雅圖，特別為 7 月 14 日首航班機旅客準備限定好禮，包括獨具匠心的「旅行斜背袋」及「旅行頸枕」，以西雅圖太空針塔及華航航點特色景點為設計元素，由高雄小林村社區媽媽及非政府組織 （NGO） 合作培育的社區工坊手工打造，不僅充滿溫馨的在地感，更支持偏鄉就業；極具紀念收藏價值的「首航銘版飛機模型」，紀念首航歷程，珍藏價值無限；可愛童趣的「動物旅人行李綁帶」，引領旅人隨心漫旅，勾起出遊的無限想像，探索世界的美好旅程。華航結合文創、環保、公益三大特色，獻上獨一無二的首航好禮，時尚實用兼具，公益環保隨行，每次使用都是重溫旅行的美好記憶。

華航此波線上旅展，祭出精選航點 82 折起超值優惠，島嶼度假首選的馬尼拉、宿霧、新加坡不到 TWD6,000 元（未稅），國人最愛的日韓，首爾TWD6,068 元起（未稅）、福岡 TWD7,708 元起（未稅），熊本搭配鹿兒島雙點進出，暢遊大九州不走回頭路，彈性自由配不用 TWD8,000 元 （未稅）。此外，華航澳洲航點超值促銷，布里斯本兩萬有找，即刻安排舒爽宜人的避暑之旅就趁現在；直飛歐洲黃金 6 大航點全面優惠中，羅馬最優惠只要 TWD27,405 元起（未稅），省去中停轉機的時間，距離歐洲更靠近。

凡於活動期間，旅客購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，就可抽「全球不限航點來回機票」，幸運得主將一人獨得 6 張全球不限航點來回機票，每月任選一個航點暢遊世界；還有「西雅圖首航機票」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選機票」、「台北福華大飯店尊爵行政套房」等豐富好禮抽不停。華航也將參與 5 月 24 日至 5 月 27 日 KTF 高雄國際旅展，以及 5 月 31 日至 6 月 3 日 TTE 台北國際觀光博覽會，歡迎民眾前往華航攤位搶好康。