台北福華和中華航空聯合祭出空前獨家優惠，7月底前持華航4月至7月期間登機證入住台北福華，享升等尊爵套房，每日限量。（台北福華大飯店提供）

老字號的台北福華大飯店喜迎40周年慶，特別攜手中華航空祭出超狂優惠，7月底前持華航登機證入住台北福華，可享免費升等至價值17,000元的尊爵套房。此外，台北福華也推出線上旅展活動，單店住宿券下殺4折，還有多達6款中西美食餐券，含服務費最低900元起；特別的是線上旅展購買台北福華住宿券，可抽華航飛美國西雅圖商務艙機票1張。

TTE線上旅展期間，買台北福華飯店住宿券抽限量的華航台北直飛西雅圖商務艙來回機票，享受180度全躺平的獨立私人空間。（中華航空提供）

40年來首度跨界合作的台北福華大飯店和中華航空，聯合祭出空前獨家優惠「豪華大禮包」，大手筆打造住宿與飛航驚喜升級的豪華旅遊體驗，回饋旅客長期支持。「豪華大禮包」亮點包括7月31日前，不限國籍旅客持華航登機證住宿台北福華，有機會免費升等至限量的尊爵套房，該套房價值17,000元，入住配備多款精品傢具的古典花梨木風味房型，免費享用精緻茶點、使用會議室與洗燙衣等The Rosewood Club尊爵專屬禮遇。

台北福華單店住宿券原價10,000元，TTE線上旅展優惠下殺4折，每張3950元。（台北福華大飯店提供）

「豪華大禮包」還包括線上旅展購買台北福華住宿券，即可參加華航於7月14日全新開航的台北來回西雅圖豪華商務艙機票抽獎，幸運兒可搶先搭乘最新款A350-900客機，在創新元素打造的高雅機艙內，體驗180度全躺平的獨立私人空間以及華航獨創的高空Sky Lounge禮遇，包括品嘗豐盛的美酒佳釀、台灣高山茶食及誠品書局精選書籍等，商務艙來回機票約12萬多，將抽出1名幸運兒獨享。另外，在「2024台北國際觀光博覽會」旅展現場，持福華聯名卡至華航攤位訂購機票，享點數3倍贈送好康。

台北福華線上旅展，一次開賣6款超值餐券，包括主打小家庭市場的「中式餐廳合菜餐券」和鎖定團體聚餐客群的「中式十人桌菜餐券」。（台北福華大飯店提供）

提前部署夏季旅遊潮，台北福華即日起至5月31日推出線上旅展，單店住宿券原價10,000元，旅展價下殺4折，優惠價3950元。除了住宿券，擁有台、港、浙和西式美食等人氣餐廳的台北福華，餐券向來是熱賣的搶手貨，這次登場的線上旅展，一次開賣6款超值餐券，包括主打小家庭市場的「中式餐廳合菜餐券」，每張3499元，買5送1，每張優惠價2915元。而鎖定團體聚餐客群的「中式十人桌菜餐券」，每張15,888元，買10張贈1張，每張優惠價14,443元；兩券皆可通用「珍珠坊」上海料理、「蓬萊邨」台菜餐廳與「江南春」江浙料理3大老字號中菜餐廳。

年年熱銷的「彩虹座通用自助餐券」每張1450元；「彩虹座下午茶套票」每套5張共4500元，等於每人爽吃吃到飽千元大鈔有找。(台北福華大飯店提供）

人氣餐券絕對少不了「彩虹座」自助餐，餐廳5月起推出以美國德州與墨西哥風味料理為主題的主題菜單，喜歡吃豐盛自助餐的民眾可把握機會搶便宜。台北福華線上旅展推出3種方案選擇，包括每張1450元的「彩虹座通用自助餐券」、每套5張共7000元的「彩虹座午／晚餐套票」，以及「彩虹座下午茶套票」每套5張共4500元，等於每人爽吃吃到飽最低千元大鈔有找。另有「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」每張1150元，可大啖數10道道地港式美食吃到飽。