高雄市旅行公會國際旅展將於5月24至27日在高雄展覽館舉行，台灣虎航推出全航線單程未稅799元起的線上旅展優惠促銷價外，加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠，歡迎南台灣的朋友來旅展現場玩遊戲同歡，有機會抽中台灣虎航來回機票或是折抵金等豐富獎品。

台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為5月24日上午10：00起至5月27日晚間23：59止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8％回饋金的超級好康，敬請把握機會。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

現場民眾只要到台灣虎航攤位(A25)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份的豐富好禮。