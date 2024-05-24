澎湖縣政府以「漫遊澎湖」主題參加今年5月24日到27日在高雄展覽館舉辦的「2024高雄旅行公會國際旅展」，今日上午正式開展。首日開館慶以晶球表演代表澎湖的陽光和海洋揭開序幕，澎湖縣縣長陳光復出席現場抽出三位幸運民眾贈送特製伴手禮盒，還加碼抽出五位幸運者獨得購買行程才能獨享的抽獎好禮，現場也準備許多空運的當地名產讓大家品嚐，推廣在地產業及旅遊好風光，還有澎湖吉祥物「縣鳥-澎湖小雲雀」「縣魚-玳瑁石斑」也跨海到現場與民眾見面，為「漫遊澎湖」館增添熱鬧歡樂氛圍，吸引不少民眾爭相體驗。

高雄旅展今盛大開幕，澎湖縣參展，縣長陳光復現場抽好禮。（圖／澎湖縣府）

首日活動特別安排兩場在地名產黑糖糕手作課程，吸引許多民眾參與，大家認真做筆記，還有熱呼呼的黑糖糕現場吃。展期四天縣府還推出多項活動，包括「尋寶地圖」，可領取「漫遊澎湖機票」DM，至指定攤位及參加整點活動集滿三色花火節印章，即可至漫遊澎湖服務台換取限量客製行李吊牌乙份；「拍拍Ｑ照」凡在舞台情境區和花生人拍照打卡上傳FB或IG，即可換取小贈品。「猜猜這是澎湖哪？」凡答對漫遊澎湖扭蛋機扭蛋內照片景點名稱，並答對相關問題，即可領取限量客製行李貼乙張；「澎湖千言萬語」只要在澎湖深海郵筒上貼上想對澎湖說的一句話，即可領取限量小贈品，以上好禮包括「I love Penghu」行李吊牌、漫遊澎湖行李貼、仙人掌貓貓別針、澎湖美景明信片等，一人限換一份。

高雄旅展今盛大開幕，澎湖縣參展，縣長陳光復（右二）及高雄市長陳其邁（右一）出席。（圖／澎湖縣府）

澎湖縣政府推廣當地旅遊行程，展期四天現場下單澎湖旅遊行程的民眾都可以到「漫遊澎湖」服務台，憑購買憑證抽獎乙次，獎項豐富，有正一食品贊助的干貝醬禮盒、好事花生蛋蛋捲禮盒、仙人掌爆米花禮盒及縣府特製的行李吊牌、伴手禮盒等多項禮品。

澎湖縣政府也邀請大家參加最受旅客喜愛的澎湖國際海上花火節，今年特別與航海王動畫25週年合作，推出28場煙火秀，5月2日開幕起至7月30日閉幕止，5月及6月每週一、四在觀音亭主場煙火秀會安排精彩的無人機秀，今年特別延長至7月30日閉幕，7月份每週二於觀音亭主場煙火秀及無人機秀；另有6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝三場離島場及6月29日雄獅旅行社贊助加碼場，歡迎民眾遊澎湖看花火吃美食吹海風，度過最美好的海島假期。