澎湖百合花海正接力綻放中，縣長陳光復27日呼籲鄉親快去看。（許逸民攝）

澎湖縣政府配合5-6月百合花季節，於澎湖休憩園區內分區栽種4種品系的小面積百合花，共計1.2萬種球，花季期間綻放計7萬朵花。由於百合花期較短，澎湖縣長陳光復27日上午主持本年度第4次主管工作會報，還特別呼籲鄉親，想要一睹盛開美景，就要把握花開正當時，趕緊前去觀賞。

澎湖縣政府迎接龍年，繼年初在澎湖休憩園區1.8公頃的土地上，種植10種花色的13萬株矮牽牛，打造「龍舞春風迎新歲」花海迎春後，也於星丘、辦公室大樓、花海區周圍種植了4種品系的百合花，目前正接力綻放中。歡迎民眾到此充滿芬多精的林區悠遊漫步，賞花、踏青。

林務公園管理所表示，百合花屬於球莖植物，性喜愛溫暖濕潤和陽光充足的生長環境，適合生長在溫度15~25度之間，如果土壤過於潮濕，或是有排水不順暢、土壤底部積水的情況發生，都會導致百合鱗莖腐爛死亡。

而澎湖休憩園區受惠於過去海岸造林所保留下來的樹木，發揮阻礙強風、攔截鹽分等功效，使園區內栽植物種的條件較不受限，除了百合花之外，園區內也有許多觀賞性的草花及喬木。如今冬季花海落幕，將由初夏百合季接力綻放。加上百合是沿著步道徑直的排列，極具觀賞性，在綠意盎然苗木映襯下，增添拍照背景層次，更會是潛力觀光打卡景點。

陳光復指出，占地廣闊有60公頃的澎湖休憩園區，花木扶疏，景緻優美，他於2015年指示林務所利用地形地貌打造花海，9年來吸引賞花人潮，成為澎湖秋冬新亮點，尤其園區內的天人湖、蓮池、荷池湖水引自雙湖園水資源回收中心，經常可見鴛鴦、白鷺鷥停駐其中，輔以湖內1：1的雙心石滬造景，更加深愜意氛圍。