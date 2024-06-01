繼今凌晨規模5.5有感地震後，今早8時32分又發生規模4.9地震。中央氣象署表示，此非0403花蓮大地震的餘震，震度雖達4級但涵蓋範圍較小，研判為獨立事件，目前0403餘震頻率緩降中，但仍不排除有規模5至5.5餘震。

6月1日上午8時32分在台灣東部海域，宜蘭縣政府南南東方47.2公里處，發生規模4.0地震，地震深度18.8公里，最大震度出現在宜蘭縣4級，花蓮縣也有3級。

中央氣象署地震測報中心科長甘志文表示，今凌晨在花蓮秀林發生規模5.5地震，花蓮市周遭震度都達4級，為0403餘震序列之一，不過今日上午的規模4.9地震，震央位在較北邊的台灣東部海域，雖震度達到4級，但涵蓋範圍較小，因此研判為獨立事件。

甘志文提到，中央氣象署統計0403花蓮主震加餘震已達1492起，其中包括378起顯著有感地震與1114起小區域地震，目前觀測餘震頻率緩慢下降中，民眾不用過度擔心，但仍須做好防災準備，未來一個月內不排除還有規模5至5.5的餘震發生。