中央氣象署地震報告指出，6日23:51發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府北北東方21.8公里，位於花蓮縣近海，地震深度36公里。各地最大震度，花蓮3級，宜蘭、南投、新竹2級，台中、桃園、苗栗、新北、彰化、雲林、嘉義、嘉市1級。

另外氣象署稍早發布5縣市豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，6日晚上至7日花蓮地區有局部大雨或豪雨發生，台中、南投山區及台東、恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。