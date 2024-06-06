19：40東部海域規模4.0極淺層地震 最大震度3級 19:482024/06/06 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19:40東部海域發生規模4.0極淺層地震。（氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（6）日19：40發生芮氏規模4.0地震，震央在花蓮縣政府東南東方11.4公里，位於台灣東部海域，地震深度25.6公里。各地最大震度花蓮3級，宜蘭、南投1級。 連2震！花蓮近海規模4.8極淺層地震 最大震度4級 睡夢中被驚醒！1：10花蓮5.5極淺層地震 最大震度4級 彰化和美規模3.7地震「轟一聲」 在地人憂：彰化斷層百年未動 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 日能登半島規模5.9極淺層地震！震源深度僅10公里 06:362024/06/03 國際 花蓮蝴蝶谷渡假村8月起暫停營業 2飯店反向推住宿優惠 15:352024/06/06 生活 403大地震已過兩個月 僅64戶收到地震險理賠款 00:052024/06/05 財經 凌晨5.5地震是0403餘震 氣象署：不排除還有規模5以上餘震 03:232024/06/01 生活 花蓮端午連假訂房沒起色 7月再推多項旅遊活動盼回溫 15:032024/06/05 生活 0403大地震產險理賠逾600億！業者驚爆「台積電佔一半」 17:352024/06/05 財經 4.4千萬就保基金補助花蓮雇主勞保費 逾1200間企業受惠 14:512024/06/05 生活 受0403花蓮大地震影響事業 勞動部將補貼保險費 21:482024/06/04 生活 花蓮餘震串嚇跑遊客 知名旅宿撐不住了 7月起停業 07:352024/06/01 生活 睡覺被地震搖醒別下床 氣象署：快做1動作保命 07:542024/06/01 生活 雙北「抖了好幾下」 規模4.9極淺層地震 半個台灣有感 08:412024/06/01 生活 和美罕見地震 彰化斷層不排除規模7.6地震 專家曝機率 13:052024/06/06 生活 0403花蓮大地震立功 3搜救犬獲贈寄生蟲預防疫苗跟健康檢查 17:062024/06/03 寶島 花蓮強震後玉山「縮水」了 玉管處：誤差範圍內 16:472024/06/04 生活 最後連假加持 花蓮車站端午假期售票明顯回溫 13:512024/06/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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