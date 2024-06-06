宜蘭縣鄧姓男子與陳姓男子等人疑有債務糾紛，昨（5日）鄧男回宜蘭後，遭陳男等人掌握行蹤，鄧男胸口遭霰彈槍擊中，所幸無生命危險，警方出動上百警力，與花蓮警方合作，昨逮捕陳男等5人，訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，鄧男與陳男分屬兩派人馬，兩派彼此有賭債、擺賭博機台等糾紛。昨清晨6時許，警方獲報員山鄉蘭城路有民眾發生糾紛，警方發現鄧男胸口有傷勢，經送醫診斷胸口有金屬顆粒，疑遭霰彈槍射擊。

但鄧男說詞反覆，警方掌握疑為賭債糾紛，遂成立調閱轄區上千支監視器鏡頭，發現嫌犯兵分兩路逃逸，不只換裝還躲民宿，警方昨先在五結鄉一家車行逮到陳男等2人，俞姓、謝姓男子則攜械逃往花蓮，宜蘭警方通報花蓮協助，宜、花警方在花蓮一處民宅逮捕俞男等2人，警方還在礁溪地區逮捕黃姓男子歸案。

警方全案共計查獲陳姓男子等5人，起出霰彈槍1把，手槍3把，霰彈及手槍子彈26顆，警方訊後依殺人未遂、槍砲送辦，其中4人遭檢方聲請羈押。警方今天表示，將持續釐清犯罪動機，並追緝在逃共犯。