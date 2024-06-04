宜蘭縣五結鄉的大閘門簡易碼頭，傳出有私人遊艇長期霸佔碼頭公共空間，私自增設浮動碼頭，還加裝圍欄把周圍都圍起來並上鎖，長達將近二年不讓其他船隻在此停靠，佔地為王載客營利。縣府海洋觀光發展所表示，若未經許可私自設置，會請主管機關按照《水利法》相關規定裁處罰緩，最高可罰20萬元。

宜蘭私人遊艇「佔地為王」載客營利，恐遭罰20萬元。

五結清水大閘門位於冬山河下游入海口處，是一個重要的水利設施，目前縣府進行改建工程中，預估2027年上旬完工，改建後的寬度將達到30.5公尺，成為全國規模最大的水閘門；除肩負防洪防潮功能，還能兼顧生態與觀光需求，有助於保障冬山河排水系統集水區民眾的生命財產安全，成為縣內重要景點。

附近漁民表示，碼頭原則上是為漁民所設置的，該私人營業級遊艇的霸佔行為根本是鳩佔鵲巢，至少也要留有聯繫方式，若每艘船都像那艘遊艇的停靠法，還加裝欄杆圍成ㄇ字型，整個破壞大家的規矩了，那其他船要停哪裡？簡直是無禮行為，怒批「真鴨霸」！給人觀感很差。

海洋發展所所長林芳民表示，五結簡易碼頭是在河堤範圍內，按照《水利法》第63-5條規定，海堤區域內養殖、種植植物或設置改建、修復或拆除建造物或其他設施，非經許可不得為之；後續已至現場稽查2次，也勸導過2次，如果還沒改善，會請主管機關依《水利法》第93-4條相關規定裁處。

林芳民指出，主管機關得限期令行為人回復原狀、拆除、清除或為適當處理；屆期不遵行者，得按次處一萬元以上、二十萬元以下罰鍰；若行為人、違法情事所在之建造物或土地之所有人、管理人或使用人，屆期不遵行主管機關命令時，主管機關得代為履行，並命其繳納代履行費用。船主3日已全部拆除並拒絕受訪。