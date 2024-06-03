宜蘭縣政府環保局說環保低碳寺廟認證指標，除紙錢減量及集中燒、推廣香枝減量、鞭炮噪音減量等，亦推廣一爐一香、改用環保禮炮機、照明及光明燈改用LED等，因應各自特性推動對應措施。（宜蘭縣政府環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府環保局說環保低碳寺廟認證指標，除紙錢減量及集中燒、推廣香枝減量、鞭炮噪音減量等，亦推廣一爐一香、改用環保禮炮機、照明及光明燈改用LED等，因應各自特性推動對應措施。（宜蘭縣政府環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府環保局說環保低碳寺廟認證指標，除紙錢減量及集中燒、推廣香枝減量、鞭炮噪音減量等，亦推廣一爐一香、改用環保禮炮機、照明及光明燈改用LED等，因應各自特性推動對應措施。（宜蘭縣政府環保局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府推動「宜蘭縣環保低碳寺廟認證作業實施計畫」，已有15處宗教場所取得認證，透過友善祭祀減碳環保，認證指標包含紙錢減量及集中燒、鞭炮噪音減量等。另縣府為鼓勵落實節能減碳及源頭減量等措施，亦推動「補助環保低碳寺廟計畫」，補助環保餐具、重複性餐具清洗設備等，最高可補助20萬元。

近年受氣候變遷影響，民眾環保意識覺醒，如何將宗教活動與環保結合朝向淨零綠生活邁進亦成為日益重視的議題。遂縣府去年5月開始積極推動「環保低碳寺廟認證計畫」，迄今已有15處宗教場所取得認證；有蘇澳鎮南方澳南天宮、五結鄉四結福德廟和五結奠安宮，及宜蘭市的慈安寺、東嶽廟、五穀廟、雷音寺等。

東嶽廟方表示，為了留給子孫一個更乾淨、美好的生活環境，故申請環保寺廟認證計畫，藉以慢慢提升信徒的環保意識，並準備米和餅乾讓香客代替焚燒金紙祭拜，且環保局會時常提供協助，像是中元普渡將至，就會詢問是否需要紙錢集中燒的服務等貼心的服務。

五穀廟方指出，以往大拜拜都會殺豬公，現在則用壽桃做出豬公的造型取代之，環保又省錢，民眾又能帶回家吃平安而不浪費；廟內現在也減少蠟燭焚燒，照明燈全面換回LED燈，祭拜從3枝香改為1枝香等措施，讓環保落實在生活中，避免空氣汙染。

縣府環保局表示，認證指標包含紙錢減量及集中燒、推廣香枝減量、鞭炮噪音減量、使用節能燈具及推廣環保餐具等；亦推廣一爐一香、改用環保禮炮機、照明及光明燈改用LED、以非一次性餐具供應香客餐食等，因應各自特性推動相對應措施；相關認證資訊可至環保局官方網站https://reurl.cc/rLpr7y 查詢。

為鼓勵落實節能減碳及源頭減量等措施，縣府亦推動「宜蘭縣補助民間團體辦理環保低碳寺廟計畫」，補助環保餐具、重複性餐具清洗設備及節能照明設備的購置經費，依照項目最高可補助20萬元，補助申請至6月30日止，相關條件、公告及申請表格，請至環保局官方網站查閱下載https://reurl.cc/xa3Gxz 。