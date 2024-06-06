「AJ Grill」主廚馮奕銘曾經於米其林一星「A CUT」、牛排教父鄧有癸旗下餐廳「Danny ＆ Company」、「Prime 168」等知名牛排館操刀。(馮奕銘提供)

聯名餐酒會住房專案內含入住指定房型一晚、「盛夏微醺」晚餐兩客、翌日自助式早餐兩客，優惠價13，999元。(宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供)

搶攻高端客群，宜蘭力麗威斯汀度假酒店即將在6月21日攜手米其林一星「T＋T」姐妹店，同時為高檔牛排「AJ Grill」主廚Adam馮奕銘，並結合知名葡萄酒代理商法蘭絲推出「盛夏微醺」餐酒會，帶給饕客美食與佳釀的完美呈獻。快閃1天的聯名餐酒會，中午和晚上各舉辦1場，每場次限量40人。

馮奕銘先後於米其林一星「A CUT」、牛排教父鄧有癸旗下餐廳「Danny ＆ Company」、「Prime 168」以及「Smith ＆ Wollensky」等知名牛排館操刀，現以「AJ Grill」主廚身分，展現宜蘭經典櫻桃鴨和高級美國肋眼牛排絕佳風味。本次Adam馮奕銘和宜蘭力麗威斯汀度假酒店首席行政主廚Andy鄭元欽，帶領團隊共同聯手合作，開啟夏日美食饗宴新篇章。

餐酒會將提供來自全球各地佳釀及專業葡萄酒服務的知名酒商法蘭絲，當日席間將由擁有酒業25年資歷的專業品酒師Wendy，依餐點內容精心搭配由法國、西班牙、義大利及美國等地精選的紅白酒款。

此次「盛夏微醺」餐酒會預計在6月21日於宜蘭力麗威斯汀度假酒店咖啡酒吧舉行，分為中午12點開始的午宴場以及下午6點的晚宴場，每場次限量40人，每人4200元加1成。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店更推出聯名餐酒會住房專案，內含入住指定房型一晚、「盛夏微醺」晚餐兩客、翌日自助式早餐兩客，還可使用休閒中心游泳池、健身房、兒童遊戲室、露天風呂等設施，優惠價13,999元。

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