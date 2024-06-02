出道才短短一年多，即將於8月3日正式攻佔小巨蛋的Ozone，預估票數已賣出高達9成，可說是台灣新生代男子團體中無法忽略的組合，而團體中六位成員的喜好也相當分明，也因此今年法國嬌蘭舉辦的「Bee Garden世界花園 繁花蜜境」就找來Ozone擔任蜜蜂保育大使，並於5月31日現身台北華山首站，進行「蜜蜂保育宣言」儀式，好好的為現場粉絲「上了一課」。

「Bee Garden世界花園 繁花蜜境」於即日起至7月28日舉行全台巡迴，同時打造三大花園蜜境「花草水語香氛」、「皇家蜂王乳保養」和「蜜光美肌彩妝」，為民眾導入嬌蘭與蜜蜂間的共生共榮關係。開幕當日則由Ozone為現場民眾引導香氛歷史與故事，更親自評點對嬌蘭香氛的喜好與選擇邏輯。

嬌蘭 花草水語香氛系列與客製化繫繩服務。（嬌蘭提供／黃唯淯台北傳真）

即日起至7月31日，於「BEE GARDEN 世界花園 繁花蜜境」或全台專櫃消費滿9千元，贈「皇家蜂王乳6件禮」。（嬌蘭提供／黃唯淯台北傳真）

這點也真實反映出六位團員的各自喜好，如佳辰就對「花草水語 漫天繁花淡香精」情有所鐘；子翔則是對「花草水語 琢白岩蘭橙花淡香精」的香味所吸引。哲言則是熱愛充滿希望的「花草水語 晨霧玫瑰淡香精」、煥鈞則是喜愛「花草水語 薔薇之木淡香精」的木質香調；文廷與祖安則是各別愛上「花草水語 陽光甜橘淡香精」和「花草水語 沉香柚木淡香精」兩款作品，展現各自的選香偏好。