男團「Ozone」22日舉辦記者會，宣布將在8月3日首次登上小巨蛋舉行「World Top」演唱會。他們在台上感謝親友、粉絲大力支持，一談到家人，佳辰甚至忍不住激動淚崩，表示現在每天都很早起、忙著練唱工作，體重也瘦了幾公斤，父母很擔心他因變瘦導致體力不足，「爸媽都會特地早起跟我講要好好吃飯、吃維他命。」

他們近期每天在練舞室待上逾4小時，練完舞還必須去跑步10公里，計畫3個月內共跑完500公里、練舞長達2萬分鐘及練唱100小時，行程滿檔。從小熱愛武術的文廷，曾學過運動按摩，最近跑步完後，他都會幫佳辰按摩屁股的臀中肌，笑說：「邊按他邊叫，佳辰身體很硬。」佳辰則解釋，「突然長時間的跑步，膝蓋不太能負荷，大腿、屁股的肌肉鍛鍊完都要放鬆，我都逼文廷幫我按摩。」

男團「Ozone」22日舉辦演唱會記者會。（圖／陳俊吉攝）

團員們正努力鍛鍊緊實體態，文廷自認已練成傲人鯊魚線，佳辰特別練胸、肩膀，哲言也有厚實胸肌，煥鈞、子翔身材偏瘦，目前積極增肌中，煥鈞直言雖然還在增加肌肉，但有練出6塊腹肌，持續賣力鍛鍊，他們私下會互相督促、較勁練就好身材。

「Ozone」小巨蛋演唱會門票將於6月1日中午12點在寬宏售票系統開賣。擁好感情的6人，很期待演唱會上與粉絲互動，提及先前一起住過飯店的浴室是全透明玻璃，讓他們「坦誠相見」，當晚還深聊許多工作、感情相關的事情，更了解彼此的內心的想法。

不過他們各自擁不同個性，在相處上難免發生內鬨摩擦，哲言自爆最近因為備戰演唱會，十分疲累，卻又舞蹈練習上數度發生小失誤，還被團員們糾正，讓他當下自責地捶牆，「大家挑剔我的舞蹈都是為了完整性，這都是過程。」