男團Ozone近來推出新歌〈World Top〉，將在8月3日舉辦「World Top」台北小巨蛋演唱會，門票在今天（1日）中午12點正式於寬宏售票系統啟售，迅速在半小時內售出9成演唱會票房。

Ozone得知目前已開出9成票房後表示：「開賣前一刻真的還是非常緊張，直到公司跟我們說銷售已經有九成了，才真正放下心中一點點的壓力，當然我們不會因此鬆懈，謝謝粉絲們總是給我們好多不可思議的力量，而這些力量都會為我們留下好多回憶。」

他們隨後也向粉絲們保證：「希望最後一哩路能讓O.A.O.與我們一起完成，我們一定會讓大家值回票價的。」Ozone出道一年半，成為第一組登上台北小巨蛋舉辦萬人售票演唱會的新生代男團，日前舉辦「World Top」台北小巨蛋演唱會記者會，在現場搶先曝光演唱會當天的超大環場舞台圖，保證貼近全場粉絲。

Ozone日前受邀參與2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，在後台也不忘抽空向曾登上台北小巨蛋開唱的前輩們請益，包括W0LF(S)五堅情、Cyndi王心凌、動力火車和Energy，全都給予六人寶貴的經驗傳授及鼓勵，Ozone也表示：「非常感謝前輩們的鼓勵，我們會持續為小巨蛋演唱會努力備戰。」此外，也保證將在近3小時的演唱會中，會有156分鐘都在熱跳，絕對讓大家值回票價。