水手們齊聚開趴！520台股行情小漲13點收在21271點，航運股貨櫃三雄萬海、陽明、長榮不畏風浪，從四月齊漲迄今，其中兩檔上周還被關禁閉列為處置股，股民照樣給力，期待二年前股價一路狂飆的「航海王」乘風破浪再現。

這波航運股齊嗨續航行能否持續？本周將一一揭曉，先是24日陽明打頭陣召開股東會，28日換萬海、長榮登場，釋出營運政策、下半年展望，緊接著30日、31日陽明、萬海先後「出關」，股價是否「愈關愈大尾」，股民引頸期待著。

從四月中起漲的航運股，隨520行情起舞到最高點，萬海（2615）、陽明（2609）由於連續六日交易爆量、單日逾48萬張，股價強漲逾三成，超溫過熱，證交所依規定宣布兩檔從注意股進入處置期分盤交易，萬海為5月16日起至31日，陽明為5月17日起30日。

兩檔熱門航運股「關禁閉」消息一出，萬海隔天股價照樣上漲1.4元，17日下跌1.9元，上周五作收70元；陽明隔天則下跌3.1元、收在71元。儘管520台股盤中急殺逾百點，航運股仍逆勢強漲，長榮（2603）漲最猛最高來到222元，萬海（2615）漲到70.9元、陽明（2609）則漲到72.5元，隔天才收斂漲。

台新投顧副總經理黃文清認為，航運股2024年上半年股價飆漲，主要有三因素。（圖／報系資料）

「航運股這一波飆漲，主要從三因素來看」台新投顧副總經理黃文清跟CTWANT記者說，「紅海危機、一年一約運價換約期與第一季營收、獲利數據等的基本面營運。」紅海危機起於2023年10月，胡塞組織發動的武裝攻擊以色列和穿越紅海的商船，迄今這場國際危機仍未歇，導致大量船舶繞道消化運力。

「航商縮減運能，增加議價籌碼，市場期待運價上攻，運價指數上漲。」黃文清解釋，「上海集裝箱出口（SCFI）運價指數，是投資人可以觀察航運股營運的一項指標。」依SCFI指數，紅海危機爆發後，指數從2023年10月間近900點，漲至2024年5月17日的2520.76點，漲了快3倍。

今年第一季末，SCFI指數在衝一波。「每一年3月～4月即全球航商與貨櫃商進入一年一約的運價換約期。」黃文清指出，以5月17日最新出爐的SCFI運價指數來看，「已經連六漲。」SCFI運價指數上漲214.97點至2520.76點，周漲幅9.32％，創下2022年9月2日的2847.62點以來新高。

萬海、陽明股價今年4月以來，漲逾快六成。圖為陽明海運董事長鄭貞茂。（圖／報系資料）

四大主要航線的澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線的運價都上漲，像是亞洲至西非、南非、南美漲幅都逾20％以上，亞洲至歐洲線破3000美元，亞洲至美西線破5000美元，亞洲至美東線破6000美元。

運價上漲牽動航運股營收獲利，貨櫃三雄股價自然跟著水漲船高。以長榮來說，2月19日約150元起漲，5月14日來到高點225元；萬海4月22日起漲從43.85元到上周高點72元；陽明起漲在4月19日46.25元到上周的高點76.4元；萬海、陽明一個月來漲幅近六成，長榮也快二成。

資深證券分析師陳唯泰則告訴CTWANT記者說，「股民也在看股東會釋放出的公司營運政策，從運價、運力來看，審慎樂觀，應該會有好消息」「萬海、陽明雖進入處置股，股價還是持穩地，而長榮海運的交易量相對萬海陽明沒有那麼熱，應該是股價相對另二家偏高。」

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