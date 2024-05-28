最近英國廣播公司（BBC）一名氣象節目主持人爆料，自己與家人搭乘土耳其的太陽快運航空（SunExpress）時，由於女兒對花生過敏，她請機組人員協助廣播，請其他乘客暫時別食用相關食品，竟因此被趕下飛機，最後她只能多花錢改搭別家航空公司。

BBC報導，氣象節目主持人喬琪．帕默（Georgie Palmer）於21日與丈夫、兩個女兒一起登上飛往土耳其的班機，由於12歲的蘿西對花生等堅果有嚴重的過敏反應，據喬琪的說法，她溫柔有禮的向其他乘客提出請求，「一排一排的乘客都轉過身來，請後一排的乘客不要在飛機上吃堅果」。

豈料，她請機組人員協助廣播時，竟被強硬拒絕，太陽快運航空的發言人承認確實有這事，「我們不會發布此類公告，與許多其他航空公司一樣，我們無法保證航班上無過敏原的環境，也不能阻止其他乘客攜帶含有過敏原的食品登機。」、「由於該名乘客堅持要求機上其他人不要食用堅果，機長決定，如果這家人不搭乘我們的航班，那將是最安全的。」

'It is time to make that clear distinction.'



A BBC presenter says she was kicked off a flight to Turkey with her family after asking passengers not to eat peanuts due to her daughter's allergy.



Weather forecaster, Georgie Palmer recalls what happened as she tells… pic.twitter.com/XO4J1zDeLa — Good Morning Britain (@GMB) May 27, 2024

太陽快運航空的發言人還說，當他們向喬琪解釋這點時，她與家人的態度變得咄咄逼人，表現出攻擊行為，並試圖進入駕駛艙，「為了確保機組人員和乘客的安全，我們不會容忍機上出現攻擊性和不守規矩的行為。」

喬琪則表示，太陽快運航空說法「絕對是無稽之談」，他們沒有任何攻擊行為，並補充說，她的丈夫沒有試圖進入駕駛艙。因為飛行員之前曾與他們交談過，但他已經關閉了駕駛艙。她先生只有敲敲門而已，希望能再與對方溝通。

第二天，這家人最後搭乘易捷航空（EasyJet）飛往土耳其度假勝地，並表示機組人員多次發布公告，要求乘客不要在機上打開花生包。然而，他們被迫額外花費5000英鎊（約台幣20萬）預訂額外的航班、機場酒店和其他費用。