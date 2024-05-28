美國近幾年房價持續攀升，自2019年底以來，房屋中位數價格狂漲了近30%，令年輕人負擔大增，一名年輕的購屋族更是直呼：「這就好像在玩一場贏不了的遊戲，房價高到我快吐了。」

BBC報導，32歲的美國猶他州保險業務員納森（Nathan Wilkins）2019年搬回家與媽媽、妹妹一起住，希望這能幫到他省錢買房，然而幾年內美國房價飆升、抵押貸款利率上漲，讓納森更不可能買房，他辛酸地說，彷彿在玩一個贏不了的遊戲。」

Priced out of home ownership - 'It makes me want to throw up' https://t.co/vtVlFypkAE pic.twitter.com/pMhC9Lv7E4 — World News (@Worldnews_Media) May 27, 2024

根據國際貨幣基金（International Monetary Fund）的數據顯示，在全球房地產價值不斷上漲的時期，美國的房價飆升也引起了關注，更誇張的是，房價飆升還提高了額外成本，2020年美國房貸的固定利率為3%，現在已經上升為7%。

美國一些房地產公司、金融服務公司說，如今的購屋者需要年收入超過10萬美元（約台幣320萬）才能在美國大部分地區買房，這數字遠高於美國家庭中位數收入75,000美元（約台幣240萬）。另外，每月還款金額在短短四年內增加了一倍。

這是拜登總統面臨的最大挑戰之一，在全國民意調查中，他對改善經濟狀況的舉措與行動，獲得了慘澹的評價。近幾個月來，白宮設法正面解決人們對購屋能力的擔憂，提出了限制過戶結算費（closing costs），以及為首次購房者提供10,000美元（約台幣32萬）稅收抵免等建議政策。