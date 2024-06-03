雲林縣北港鎮武德宮財神廟等機關社團，3日共同準備4000顆「財神平安粽」分送給弱勢家庭，眾人一起將肉粽過爐，希望讓弱勢家庭不僅吃到愛心美味，也能受財神爺保佑。（雲林縣議員蔡岳儒服務處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮武德宮財神廟、雲林縣婦幼關懷協會等機關社團，3日共同準備4000顆「財神平安粽」分送給夜光天使、獨居老人、雲林家扶等弱勢家庭，弱勢家庭表示物價漲不停，市場1顆肉粽要4、50元，快要可以買1個便當了，幸好有財神爺的平安粽，幫全家省下一筆開銷。

端午佳節將屆，北港武德宮、雲林縣婦幼關懷協會、行政院雲嘉南聯合服務中心、蔡岳儒議員服務處、立法委員劉建國服務處，3日在北港武德宮送出4000顆「財神平安粽」，眾人一起將肉粽過爐，希望讓弱勢家庭不僅吃到愛心美味，也能受財神爺保佑，身體健康、生活順利。

武德宮總幹事陳再良、祕書長蘇建華表示，蔡岳儒議員的端午敬老暨關懷弱勢家庭活動已持續多年，武德宮都會共襄盛舉，結合社會各界的愛心物資，希望每一年都將武財公的慈悲愛心傳送給大家。「財神平安粽」由志工手工製作，料多味美，只送不賣，帶給弱勢家庭不一樣的關懷與照顧。

蔡岳儒說，感謝行政院雲嘉南區聯合服務中心前執行長許根尉，長期以來共同舉辦包粽子活動，一起關懷弱勢、傳承文化、推廣米食。雖然這是一顆簡單的粽子，但裡面包滿著所有志工與大家的關心，今年的餡料由在武德宮駐點總舖師吳舜宣掌廚，料好實在，祝福所有人都能開心度佳節。

受贈家庭指出，由於粽子的原物料、人工成本都漲不停，現在市面上1顆肉粽至少要40元，較便宜的便當只要50元，因此本來不打算買肉粽，幸好有「財神平安粽」，不僅料好味美，還有財神爺的加持，讓小朋友不會因沒吃到肉粽，感到沒有過端午節的感覺。