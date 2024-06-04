端午節即將到來，台北農產運銷公司今年銷售的粽子業績可望再創新高，售出總數有機會達到歷史新高的15萬粒，成長約2成；北農表示，根據過去經驗，北農粽子常供不應求，今年更有民眾自費16萬元購買250盒麻香猴頭菇粽行善，送給雲林家扶中心北港服務處所服務的家庭享用，讓端午節不只洋溢粽香，還充滿溫馨的芬芳。

北農指出，每年備受好評，只賣端午檔期的北農端午粽銷售品項共三種，分別為古早粽、素的麻香猴菇粽以及產銷履歷花生粽。

北農表示，其中古早粽遵循傳統台灣北部粽作法，使用優質長糯米，搭配豬五花肉、栗子、香菇、花生、魷魚、半顆蛋黃、金鉤蝦、油蔥酥等美味食材，口味地道、粽香濃郁，而產銷履歷花生粽使用素負盛名的虎尾花生，一口就被花生香氣吸引；麻香猴菇粽的猴頭菇則是一種高蛋白、低脂肪，富含礦物質及維生素的食材，營養價值極高。

北農強調，過去3年北農端午粽的銷售總數分別約為10.8萬、11.1萬、12.8萬粒，今年有機會突破15萬粒，約成長2成，足證北農粽子的好口碑及深受民眾喜愛，送禮、自用皆相宜。