桃園男遇詐搭高鐵南下貸款，銀行駐警機警及時阻詐。（翻攝畫面）

桃園一名62歲張姓男子先前因誤信詐騙集團，將提款卡寄給不法之徒，結果金融帳號被列入警示名單，申辦銀行貸款遭遇重重困難，生活大受影響。近日，他在Facebook上看到一則貸款廣告，信以為真，與自稱蔡姓貸款專員的男子加入LINE聯繫。該專員謊稱能介紹地下增資貸款方式幫助他解困，但前提是要先支付新台幣5萬元手續費。張男為求借款解急，特地搭乘高鐵從桃園南下高雄，欲與該假專員會面。

然而，張男在約定地點苦等多時不見專員蹤影，對方卻藉故提供一組帳戶，要求他將手續費匯款至該帳戶。張男本因缺錢急於借貸，差點再度陷入詐騙陷阱。所幸，銀行駐警察發現異狀，立即通報警方到場，經鼓山分局龍華派出所警員了解情況後，揭露這是一場騙局，讓張男驚覺險些再次受騙。

警銀聯手行動，成功阻止張男匯款受騙，張男深感慶幸之餘，警方亦向其詳細宣導近期各類詐騙手法，叮囑他務必提高警覺，切勿再度上當。

鼓山分局警陳奕良呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打110或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，避免上當受騙。