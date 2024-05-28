吳光輝在營業報告指出，國際貨幣基金組織(IMF)於4月發佈全球經濟展望報告，預估2024年全球經濟增長率為3.2％，其中預估美國經濟增長2.7％，大陸增長4.6％，歐元區增長0.8％，三大主力經濟體皆正向增長。

目前美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，但各項提振措施陸續出台，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展。但另一方面俄烏戰爭、中東衝突、紅海危機及美國推遲降息，對全球經濟增長產生負面影響。

對於目前的紅海危機及巴拿馬運河水位問題，吳光輝指出，極端的氣候與複雜的地緣衝突變化難以預測，但也都是短期因素；除非能確保人員及船舶的航行安全，否則長榮都將安排繞行好望角。而受紅海危機及巴拿馬運河水位影響，航運市場有效運力減少，將持續調整船隊，提高整體營運韌性來因應。他也表示，第2季4月運價雖然略下來，但5月已經迎來反彈，對長榮第2季營運有正向助益。