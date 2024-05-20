高雄積極推動港市合一，並打造高雄港旅運中心為第二個國門，20日迎來今年第三艘首航郵輪——赫伯羅特郵輪漢莎精神號，將在高雄港停留2天1夜，為高雄旅遊挹注觀光商機，21日下午1點將離港。

有民眾發現漢莎精神號郵輪似曾相識，高雄港務分公司表示，事實上漢莎精神號的姊妹船「漢莎自然號」去年5月4日也曾於高雄港首航，高雄以特有新舊融合的人文景觀，以及充滿陽光的水岸風情，成功吸引赫伯羅特郵輪再次靠泊高雄港，可見其對高雄觀光及服務的肯定。

高雄港務分公司指出，赫伯羅特郵輪漢莎精神號屬馬爾他籍，總噸數1.57萬噸、船長138公尺、船寬22公尺、是載客數230人的探險型郵輪，也是今年高雄港國際郵輪預報中，噸位最小的頂級郵輪。船上設有海景桑拿室，在桑拿室內可一覽碧海藍天的風景，並提供旅客美食饗宴、酒吧、健身房等服務，使旅客在海上愜意舒心的暢遊。

20日漢莎精神號駛進高雄港時，高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接，並由高雄港務分公司孫港務長致贈船長首航紀念牌，歡迎漢莎精神號到訪；郵輪到港期間，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，以在地傳統的迎賓表演，歡迎郵輪旅客蒞臨，並與旅客同樂合跳迎賓舞蹈，展現高雄港的熱情活力。

為服務本次過夜行程的郵輪旅客，高雄港務分公司與港區CIQS各公務單位夥伴，於本次郵輪靠泊期間日夜間堅守崗位，提供旅客最完善的通關服務，為臺灣的國際觀光盡一份心力。

漢莎精神號本次航程橫跨大洋洲及亞洲，由帛琉出發至菲律賓、台灣、日本、韓國等地，並行經雅浦島、屋久島等生態資源豐富的小島，展開為期18天探索大自然的慢活旅程，漢莎精神號本次在高雄港過夜行程，讓郵輪旅客充分體驗南臺灣的人文風情，品嚐道地的特色美食，為高雄旅遊挹注觀光商機。