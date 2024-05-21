在高雄從事鷹架工作的陳姓男子於去年11月因停車問題竟然對警察嗆聲：「有種你開槍啊」。陳男隨後還以車上的宮廟令旗揮打警察。由於陳男坦承犯行，橋頭地院審理後，依妨害公務罪對陳男判處拘役45天。院方依陳男的請求，將有歷史意義的令旗歸還廟宇。

住在高雄美濃區的陳姓男子於去年11月22日下午無端將自小客車停放在道路的中間車道，民眾報警處理。曾姓警員到場時要求陳男下車，陳男這時情緒激動，對警察嗆聲：「叫你開槍你不敢開」「大聲又算什麼啦」等語後，陳男隨後拿出車上的宮廟令旗3支揮打警察，導致曾姓警員的臉部與雙手受傷。

警方依法沒收陳男的令旗，陳男一度否認對警察施暴，直到橋院準備程序時才坦承犯行。他也向橋院法官求情，指這3支令旗屬於宮廟，具有歷史意義，他只是代為保管，希望能歸還廟方。橋院審酌後，認為此令旗並非違禁品物，不予宣告沒收。

橋頭地院審理後，依妨害公務執行罪，處拘役45天，可易科罰金。可上訴。