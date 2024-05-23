每年端午節高雄愛河等水域都有傳統龍舟競賽，美濃商圈促進會為了促進在地觀光發展，去年規畫原本預計今年端午節將在美濃湖辦理龍舟賽或立漿舟賽等水上活動，不過因考量安全需設立碼頭，經向市府觀光局申請經費未著落，今年端午節美濃湖確定無法辦龍舟賽。

美濃湖位於高雄美濃的東北民權路旁，水域面積約21.4公頃，是高雄市第2大湖，原是蓄水灌溉用的陂塘，今日的美濃湖在高雄市政府完成擴區環湖環境設施及東側景觀綠美化改善工程之後，兼具有生態教育以及滯洪池功能。

美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，美濃區是南部客家文化重鎮，有著傳統容家建築、美食、人文與美景，近年來，地方人士推展觀光事業略見成效，為加速美濃地區觀光產業從璞玉蛻變為璀璨的鑽石，除傳統活動外，希望透過水域活動賽事建立平台，讓美濃成為台灣新型態觀光重鎮。

劉紹傑說，美濃湖水域賽事，可望為當地帶來不少經濟效益，因此原訂規畫從今年端午節連假起，辦理龍舟競賽，水域開放已獲得水利局同意，不料地方人士認為，龍舟賽事場域應設立碼頭，才能確保玩樂安全，促進會認同並向市府觀光局申請建造碼頭的經費，但因經費沒著落，原訂計畫生變，今年端午佳節確定無法賽龍舟。

不過劉紹傑表示，將改向中央申請經費，希望中央客委會能夠協助在美濃湖建設碼頭，一旦經費有著落，年底將先舉辦小型水上體驗活動，而今年端午節美濃湖沒龍舟賽，但為了吸引遊客，將在老街舉辦熱鬧市集。

劉紹傑表示，市集將在端午連假6月8日、9日於老街永安路登場，現場將有40多個來自小農及粄條業者的攤位，凡遊客到場消費200元即送一張面額50元的粄條券，將可持券到合作的粄條店免費享用粄條，預計共發放2000張。

此外，除市集外，也將推出拉拉車，希望能夠趁端午連假振興美濃粄條，並從市集與拉拉車玩樂中，帶動觀光潮。