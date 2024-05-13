關於律師鄭鴻威在羈押庭審理時說，他把部分款項藏在橋頭地院石姓法官的辦公室一事，橋頭地院13日晚間表示，已經對此展開內部調查。

橋頭地院說，關於媒體報導鄭鴻威律師經檢方依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪起訴後，於羈押審查過程中，為回應檢方質疑，提及交付款項給橋院石姓法官。

雖然石姓法官未曾經檢方列為關係人而偵訊，也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人的案件，橋院本著勿枉勿縱的精神，已就此事件著手做內部調查。