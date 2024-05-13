關於律師鄭鴻威在羈押庭審理時說，他把部分款項藏在橋頭地院石姓法官的辦公室一事，橋頭地院13日晚間表示，已經對此展開內部調查。

橋頭地院說，關於媒體報導鄭鴻威律師經檢方依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪起訴後，於羈押審查過程中，為回應檢方質疑，提及交付款項給橋院石姓法官。

雖然石姓法官未曾經檢方列為關係人而偵訊，也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人的案件，橋院本著勿枉勿縱的精神，已就此事件著手做內部調查。

市長任內見財團「柯文哲都沒廉政登錄」 北市政風處認了
歐商會調查 企業對中投資興趣降至新低
偵辦賭博案現場驚見「小隊長」 霧峰警稱未洩密：將深入調查
#律師鄭鴻威 #橋頭地院 #藏錢 #內部調查
透過【Google新聞追蹤中時新聞網