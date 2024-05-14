青年藉由實習提早進入職場，有助於未來順利銜接就業環境。（高雄市政府青年局提供）

高雄市政府青年局「大港青年實習站」媒合平台，提供多元實習職缺。（高雄市政府青年局提供）

高市府青年局推動「大港青年實習媒合計畫」邁入第5年，去吸引188家高雄企業開出實習職缺，媒合人數首度破千，達1016人，最後共有751名、高達74％學生留任，企業提案、媒合人數和留任率都創新高，另外南漂青年選擇留在高雄就業的比率高達7成6，成果相當豐碩。

青年局長張以理指出，為幫助青年跨足不同的領域進入企業實習，減少摩擦性失業及學用落差，去年大港青年實習計畫向高雄在地企業招手，餐飲、科技、藝術、行銷、營建等產業提出職缺需求，超過上百家企業廠商響應，職缺類別相當多元，職缺數也突破千個。

青年局進一步調查分析，職缺數最多前3名，以餐飲、旅遊、美容美髮類486個職缺最多，其次技術維修類293個及客服門市類219個，留任率也都相當高，分別是81.8％、76.3％和73％。至於媒合率最高的行業類別為學術、教育、輔導類，高達9成以上。

青年局統計發現，留任751名學生中，有215名應屆畢業生，畢業即就業；而戶籍在外縣市但在高雄就讀的實習生306位，其中更有高達7成6、共計233人因大港計畫選擇留在高雄任職，相較前1年人數明顯增加，顯示南漂青年落腳在高雄就業逐漸成趨勢，至於戶籍在高雄但在外縣市就讀的實習生127位，有超過6成返鄉工作。

今年媒合計畫一上線招募，許多知名大型企業及產業紛紛加入實習計畫，已吸引近千名實習職缺，響應企業包括總部在高雄的健身工廠、智崴資訊、南六企業及夢時代等，工作職務包括巡廠教練、沉浸式劇院營運實習生、生技助理工程師等。

青年局說明，今年度實習計畫現正辦理「青年註冊獎勵措施」，只要到「大港青年實習站」(https：／／reurl.cc／8v31Yb)完成註冊程序並投遞至少2個職缺，追蹤青年局FB粉絲專頁、IG、LINE@ (@youth.kcg)，就有機會獲得超商禮券100元，歡迎設籍高雄或在高雄就學的高中職、大專院校學生踴躍至大港青年實習站註冊、投遞履歷。若有計畫相關疑問，歡迎撥打專線07-332-1068＃51、＃52詢問。