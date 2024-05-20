高雄最萌觀光大使「高雄熊」提前慶生，高雄市觀光局19日特別舉辦「高雄熊Birthday Run Way」生日派對發表會，發佈高雄熊最新專屬MV、主題曲及周邊商品。還設置高雄熊商品快閃店、高雄臨時郵局，還有高雄熊熊寶粉絲見面會等一連串會熱鬧活潑又有趣的精彩活動，在百人同聲高唱生日快樂歌聲中，為高雄熊慶生。

現場貴賓與熊寶們擠滿會場共同為高雄熊慶生（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄熊的頂頭上司高雄市長陳其邁，曾在議會允諾要栽培高雄熊成為國際巨星，今日也特別應邀出席並開心獻上祝福。陳其邁表示，高雄熊作為高雄觀光大使，在國內外推廣高雄觀光、城市行銷和市政宣導工作不遺餘力，去年一起前往日本熊本推廣高雄觀光與物產，還跟熊本熊成為結拜兄弟，擔任觀光大使的工作很認真，現在已經有越來越多「熊寶粉絲」。針對今天眾多周邊商品，陳其邁也特別點出漁夫帽和睡帽頸枕可愛又實用，歡迎所有熊寶今天來幫高雄熊慶生，也希望現場熊寶們盡量買、買不停，一起幫忙高雄熊推展高雄觀光。

高雄熊與活力元氣的蘋果家族表演全新的主題曲及舞蹈（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，高雄熊為市民朋友帶來許多溫暖和歡笑，是最盡責又最可愛的觀光大使；尤其在陳其邁市長和議會的大力支持之下，未來將持續努力讓高雄熊受到更多歡迎和矚目，並為高雄創下高雄IP萌經濟。今生日發表會除帶來全新的高雄熊主題曲、舞蹈、MV，還有用走秀方式呈現的高雄熊明星商品。而遠在日本熊本的好麻吉「Kumamon熊本熊」，也親自錄製祝福影片越洋獻上祝福；好朋友高雄捷運人氣偶像「蜜柑站長」，更以神秘嘉賓驚喜現身，帶來特製生日蛋糕；會後的熊寶粉絲蓋印見面會現場，排隊人潮絡繹不絕非常踴躍，可見高雄熊的超高人氣。

陳其邁非常推薦可愛又實用的高雄熊商品（圖片來源：高雄市觀光局提供）

「高雄熊Birthday Run Way」生日派對發表會邀請充滿活力元氣的蘋果家族大小舞者展示包含造型磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、毛巾、徽章、襪子、高雄熊吊飾、大小高雄熊玩偶、三款時髦拉風的T-Shirt等十餘種明星商品；現場也佈置精美的商品展售專區和粉絲蓋印見面會，讓與會貴賓及熱情的熊寶粉絲們，都能看的開心又買的開心！活動現場除贈送「2024高雄年曆手冊」，更特別邀請高雄郵局在現場設置臨時郵局，讓民眾除了高雄熊的熊掌蓋章，還能收集高雄熊專屬紀念郵戳；高雄郵局更同步發行販售結合高雄熱門景點與高雄熊可愛形象的「高雄熊紀念郵票首日封」產品，同時加贈充滿紀念意義又超值的「熊寶必備收藏品」高雄熊徽章與鑰匙圈。而最新24款的高雄熊LINE貼圖（ https://reurl.cc/yLYxM2 ），即日起也全面開賣！

包含造型磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、毛巾、徽章、襪子、高雄熊吊飾、大小高雄熊玩偶、三款時髦拉風的T-Shirt等十餘種明星商品在現場展示（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局表示，高雄熊的生日派對受到龐大粉絲的關注，主題曲跟MV、專屬商品也大受歡迎，後續將在台北、台南、高雄、屏東等地，規劃八處的實體展售通路與線上商城，讓熊寶都能方便輕鬆收集各式各樣、可愛又實用的高雄熊周邊商品！未來將規劃更多關於高雄熊的快閃活動或校園巡迴，讓可愛的高雄IP高雄熊來協助推展高雄的城市觀光與；也讓更多國內及海外遊客能透過高雄熊，進一步認識高雄漂亮的山海河港觀光資源。