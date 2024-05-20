為期4天的「2024青春設計節」19日在高雄駁二藝術特區圓滿落幕，並於駁二C10倉庫LIVE WAREHOUSE舉辦「2024青春設計節暨青春影展頒獎典禮」，高雄市長陳其邁親自到場頒發壓軸大獎，並邀請青年學子一同為未來設計打拼。典禮共頒發62個獎項總計177萬的競賽總獎金，在場130組創意設計競賽及32組青春影展入圍同學們，屏息以待，期待創作能獲肯定。

市長陳其邁親自到場頒發壓軸大獎，邀請青年學子一同為未來設計打拼（圖片來源：高雄市文化局提供）

陳其邁指出，青春設計節已籌辦第十五屆，在各個不同的設計領域，同學們都有非常亮麗，令人驚豔的表現，期待大家從青春設計節出發，展現生猛的創造力。陳其邁頒發策展實踐與展示設計類最佳設計獎給樹德科技大學視覺傳達設計系，更送上一隻主視覺的造型氣球為同學加油打氣，鼓勵大家勇敢追求夢想，一起為未來設計打拼！

視覺傳達設計類-馬玉山最佳設計獎-［百百山脊］嶺東科技大學視覺傳達設計系（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，青春設計節這三年來另外開設獨立展區，突破畢展與校系框架，開放小單位投件，展出來自不同校系、年級的優秀作品。而今年獨立展區表現也特別亮眼，6個最佳設計獎有3個出自獨立展區。

數位多媒體與遊戲設計類-屋物最佳設計獎-［銬妖］正修科技大學數位多媒體設計系（圖片來源：高雄市文化局提供）

【視覺傳達設計類】由位於獨立展區的嶺東科技大學視覺傳達設計系《百百山脊》獲得最佳設計獎，臺灣和日本因多山的地形綿延出豐富的自然生態，從中選出具有特色和影響力的24座山進行繪製與想像，透過設計引領觀者走入山間。評審讚美該作品不僅前期調研詳細，美感及設計細節也完美呈現。【數位多媒體與遊戲設計類】最佳設計獎由位於獨立展區的正修科技大學數位多媒體設計系《銬妖》獲獎，這款以台灣元素和本土妖怪為基礎的遊戲，融入了台灣道教文化、場景和搞笑情節，評審肯定該遊戲體驗與美術場景設定都讓人深入了解台灣本土文化。

音樂設計類-宇建形象最佳設計獎［溯］嶺東科技大學數位媒體設計系（圖片來源：高雄市文化局提供）

【音樂設計類】由位於獨立展區的嶺東科技大學數位媒體設計系《溯》獲得最佳設計獎，作品為以社會情緒學習為核心的2D音樂遊戲，探索與朋友、父母、上司和自我相處的議題，讓玩家能在遊玩時引起共鳴並釋放壓力、理解情緒。評審認同其使用真實樂器演奏，增加許多戲劇張力。【立體造型暨產品設計類】由樹德科技大學生活產品設計系《桌上型木作四合一工作站》獲得最佳設計獎。僅35×35×35公分的小巧體積工作站，整合圓鋸、線鋸、鑽孔、修邊四大木作功能，同時具備集塵及降噪，提供高效且健康的工作環境。評審認為其整體設計性完整，且具未來發展性，一致決議由該作品獲得最佳設計獎。

建築與空間設計類-城市商旅最佳設計獎［上教堂］國立臺南藝術大學建築藝術研究所（圖片來源：高雄市文化局提供）

國立臺南藝術大學建築藝術研究所《上教堂》獲得【建築與空間設計類】最佳設計獎，作品嘗試將光線、天空及氣候融入教堂，藉以探討信仰與空間、人的關係。評審表示以教堂跟所處的環境與人來進行發展，是很有詩意的作品，同時也兼顧創作跟實務的平衡。需要整合思考的【策展實踐與展示設計類】最佳設計獎，則由樹德科技大學視覺傳達設計系獲獎，策展概念訴說設計過程中，每一個階段都是一次挑戰，藉由持續的設計探索，跳脫框架、突破自我，才能「BOOM」出更多的無限可能！評審認為該策展將當代社群媒體融入，是很好的嘗試及示範。

策展實踐與展示設計類-樂誠創意最佳設計獎-樹德科技大學視覺傳達設計系（圖片來源：高雄市文化局提供）

2024「青春影展」共選出12部得獎作品，影視類首獎頒給國立臺南藝術大學音像紀錄所劉人鳳執導的《乙方及其後》，本片曾入圍金馬最佳紀錄短片。決選評審靳家驊讚美作品「私密又真誠」，創作者透過凡常的拍攝通往居住正義議題，巧妙交織各種素材，療癒居無定所的人們。動畫類首獎頒發給國立臺北藝術大學動畫學系李汶儒、廖梓伶製作的《好好拜拜》，這部作品以羊毛氈纖維藝術做出停格動畫，呈現三代母女處於陰間、陽界的日常對話與感人訣別。金馬最佳動畫長片導演宋欣穎稱許該片「美術細緻美麗，台語台詞更是自然動人」。