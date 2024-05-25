華晨宇24日起一連三天在香港中環海濱活動空間舉辦戶外樂園式演唱會，他也成為了首位在香港開戶外演唱會的歌手。華晨宇把「火星樂園」帶到毗鄰維多利亞港的香港中環海濱活動空間，這場萬人奔赴的音樂盛會將為香港的觀眾帶來下午玩樂，晚上嗨唱的精彩體驗。

出道11年的華晨宇憑藉不俗的唱功和對演唱會的真誠用心，從全民選秀冠軍到90後首登鳥巢第一人，再到首開鳥巢四面台，今年又首創了日出演唱會，華晨宇對待每一場演唱會都力求創新與突破，不論是演出形式還是舞美設計，他都盡全力做到最好。

華晨宇近日一連三天在香港中環海濱活動空間開唱。（圖／華晨宇工作室提供）

2021年華晨宇開創下午加晚上的樂園式戶外演唱會，2023年華晨宇二登北京鳥巢，並成為首位在北京鳥巢開四面台的90後歌手，2024年華晨宇成功在煙台海邊舉辦日出演唱會，淩晨三點開唱，並專門為日出場改編了15分鐘加長版的〈向陽而生〉。

華晨宇近日一連三天在香港中環海濱活動空間開唱。（圖／華晨宇工作室提供）

他的日出演唱會迅速成為網路熱議話題，除了演出創意之外，華晨宇火星演唱會還與奧運舞美團隊進行了深度合作，打造了演唱會造價第一的頂級舞美，打造了最長、設計絕倫的超美延伸台，還開創性地使用鏡面單透材質，與現場舞台搭建、燈光等演藝設備相結合，經過數十次的調試和測試，使得舞台與場地環境融合展現最佳效果，獲得粉絲好評。