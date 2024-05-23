大葉大學今年有3支車隊參加環保節能車大賽賽，其中1支隊伍拿下了動態競賽冠軍，另2隊分別拿下動態競賽季軍、精神總錦標及車輛製作第4名，一舉抱回4座獎盃。（葉靜美攝）

全國大專校院環保節能車大賽日前在車測中心登場，大葉大學今年有3支車隊參賽，其中1支隊伍拿下了動態競賽冠軍，另2隊則拿下動態競賽季軍、精神總錦標及車輛製作第4名，一舉抱回4座獎盃；動態賽事中，今年增加有天堂路之稱的加分賽道，為獲獎增加相當大的難度，校方認為此次奪冠歸因於加強賽車3項機械結構設計。

中華民國自動機工程學會日前舉辦環保節能車大賽，是全國機械與車輛相關科系學生展示實力與創意的舞台，近8年因應全球綠能與電動車趨勢，鼓勵大學生設計製作環保節能車，賽事比照F1國際賽車一級賽事，今年賽事更新增Z字型減速墊和15公分跳台的加分賽道，不只是考驗電池續航力、馬達控制、車體穩度度、駕駛技巧，更考驗選手臨場應變的能力。

由機械系大二生吳智鈞、鄭弘翊、楊傑羽、楊程宇、陳品翰、楊尚憲、大一生莊凱傑、孔果洛、廣紫芸組成的「Rimitto Sho」車隊，以主賽道16圈、加分賽道16圈的成績勇奪動態競賽第一名，隊長吳智鈞表示，車子從去年暑假開始設計，為因應賽道改變，增強懸吊系統，整場賽事因車輛結構穩固，加上避震器夠給力，在跑加分賽道時能穩定跑過，成為其優勢。

冠軍車隊由機械系主任陳昭雄及蔡耀文、羅正忠老師指導，陳昭雄表示，比賽前校方向台灣玻璃館借場地試跑，學生們為取得好成績，曾經從晚上練習到隔天早上5、6點，終於跑出第一名的好成績。他說，有些賽車進入加分賽道就壞掉，使得成績不理想，學校參賽車輛加強避震、厎盤及傳動系統等3項機械結構設計，是此次奪冠關鍵。

另外，機械系「RV139」車隊以主賽道15.5圈、加分賽道15圈的成績取得動態競賽第三名，工設系「暴走地平線」車隊獲頒精神總錦標與車輛製作第四名。校長方文昌表示，老師帶領學生做中學，結合理論與實務，取得亮眼的成績，學生們面對比賽的突發狀況，展現了認真以對、緊急應變、永不放棄的匠人精神，傑出的表現正是學校深耕綠能技術研發與設計的最佳例證。